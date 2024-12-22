"جاي يفوز بكأس الخليج؟" .. يونس محمود يستفز السعوديين، وخالد الشنيف: من يضحك أخيرًا!

يونس محمود يشعل مواجهة السعودية والعراق مبكرًا..

قدم يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رد فعل استفزازي على ترشيح المنتخب السعودي للمنافسة على لقب كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

واستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 26، بالكويت، بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في البطولة.

وأثناء سؤاله من قِبل مراسل برنامج "دورينا غير"، بشأن فرص العراق للتأهل، في ظل وجود منتخبات في مجموعته، مرشحة للقب، مثل السعودية، علّق يونس محمود قائلًا "السعودية جاي اللقب؟"، وضحك، ثم استدرك بأن الأشقاء البحرينيين يقولون أيضًا بأنهم قادمون للقب، ورد عليهم بأن هذا الأمر طبيعي، البحريني والقطري والكويتي.. كلهم يأتون للقب وهذه حلاوة كأس الخليج، والجميل أكثر من اللقب، هو التجمع الخليجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، رد الإعلامي خالد الشنيف، على رسالة أسطورة الكرة العراقية، قائلًا "ضحكة يونس محمود لمّا قال السعودية (جاي للقب)، موعدنا المباراة الثالثة بحول الله، من يضحك أخيرًا، يضحك كثيرًا. نقول يارب، واللاعبون (يصحون شويّ)".

واستهل المنتخب العراقي، حامل اللقب، مشواره في خليجي زين 26، بالفوز على اليمن بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الأولى، فيما يلتقي منتخبا السعودية والعراق، السبت المُقبل، على ملعب جابر الأحمد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.