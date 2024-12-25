"أنت جاهل أو تبحث عن الأضواء" .. رسالة حادة من خالد الشنيف إلى يونس محمود

ردود الفعل مازالت متواصلة على تصريحات النجم العراقي السابق

وجه الإعلامي السعودي، لاعب الأهلي السابق، خالد الشنيف رسالة حادة لنائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، يونس محمود، ردًا على سخريته من المنتخب السعودي وطموحاته في كأس الخليج 26.

بطل آسيا 2007 مع العراق كان قد أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي مؤخرًا، وذلك بعدما سخر من إمكانية فوز المنتخب السعودي بكأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت، ورغم أنه تراجع عن تلك التصريحات إلا أنها أثارت ردود فعل قوية في الإعلام والشارع السعودي.

الشنيف تحدث عن الأمر في بداية حلقة أمس من برنامجه "دورينا غير" حيث وصف يونس محمود بالجاهل بكرة القدم السعودية وطالبه بإظهار الاحترام للأخضر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "التصرف الذي قام به يونس محمود يدل على أنه إما شخص جاهل، جاهل بكرة القدم السعودية، أو شخص يبحث عن الأضواء. من لا يحترم لا يُحترم".

المنتخب السعودي كان قد افتتح مشواره في خليجي 26 المقام بالكويت حاليًا بالخسارة أمام البحرين 3-2، وسيواجه اليمن مساء اليوم فيما ختام دور المجموعات سيكون أمام العراق.