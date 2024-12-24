للعب مع الأهلي .. يونس محمود يكشف حقيقة دخوله السعودية بتأشيرة مزارع!

النجم العراقي المعتزل سبق أن لعب لفترة قصيرة في الفريق السعودي

كشف يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، حقيقة دخوله الأراضي السعودية عام 2013 بتأشيرة مزارع، وذلك للعب مع النادي الأهلي.

الفريق الجداوي كان قد تعاقد مع الهداف العراقي المعتزل في سبتمبر 2013 ليحل أزمته الهجومية بعد إصابة فيكتور سيموس، وقد وقع معه عقدًا يمتد لـ4 أشهر فقط لكنه أنهاه بالتراضي قبل موعد نهايته بأسبوعين.

كانت إشاعات قد أثيرت خلال تلك الفترة عن أن يونس محمود دخل السعودية بتأشيرة مزارع نظرًا لمنع اللاعبين العراقيين من اللعب في الدوري السعودي، لكن اللاعب السابق أكد عدم صحة ذلك بتصريحاته في برنامج المجلس مساء أمس.

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إذ قال "قالوا عني أنني دخلت بتأشيرة مزارع ولم أنزعج من الأمر، أخذته برحابة صدر لأنن نجوم ومعرضون لتلك الإشاعات، لكن ذلك ليس صحيحًا، لقد دخلت السعودية بدعوى من الديوان الملكي حيث جلب لي النادي استثناءً نظرًا لمنع اللاعبين العراقيين من اللعب في الدوري السعودي".

أضاف "الإعلامي وليد الفراج أراد إجراء لقاء معي ولكني رفضت تمامًا، وحين طلبوا مني في الأهلي التحدث لبرنامجه بعدما ظل يُلح لمدة 3 أشهر قلت لهم كيف أتحدث له وهو من يردد تلك الإشاعة".

يُشار إلى أن بطل آسيا 2007 مع العراق أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي مؤخرًا، وذلك بعدما سخر من إمكانية فوز المنتخب السعودي بكأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت.