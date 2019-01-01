يونج: رفضت ليفربول ومانشستر سيتي من أجل اليونايتد

وافق على الفور بمجرد علمه باهتمام الشياطين الحمر

كشف أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد الحالي أنه رفض الانضمام إلى ليفربول و مانشستر سيتي عندما كان لاعباً في أستون فيلا وفضل الانضمام للشياطين الحمر عليهم.

وانضم يونج إلى مانشستر يونايتد في 2011، قادماً من أستون فيلا في صفقة بلغت 17 مليون إسترليني.

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وقال يونج في تصريحات إذاعية: "لقد تحدثت مع رئيس أستون فيلا وكان يرغب في عدم رحيلي، أردت مغادرة الفريق في 2010 عندما فشلنا في الوصول للمربع الذهبي".

وتابع: "شعرت بأنني مدين للرئيس لذا مكثت مع الفريق موسماً إضافياً لأجله، ولكن تغيرت الأمور عندما تواصل معي وكيل أعمالي".

وواصل: "وكيل أعمالي أخبرني أن هناك بعض الفرق التي تسعى للتعاقد معي، منها ليفربول ومانشستر سيتي ويونايتد دخل في الخط، حينها قلت له متى سألتقي بالسير أليكس، أين القلم أريد أن أوقع لم يكن هناك مكان آخر أرغب في الذهاب إليه".

وأكمل: "أردت الانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، وصناعة الفارق معه، تاريخ النادي واللاعبين الموجودين في الفريق كل هذا جعلني أرغب بشدة في الانضمام لهم".

وحول لقائه مع السير أليكس، قال صاحب الـ 34 عاماً: "أتذكر اجتماعي مع السير أليكس، لقد استمر ساعتين تقريباً، لقد تحدثنا عن كرة القدم في 10 دقائق منها بقية الحديث كان عن الخيول والنبيذ".

جدير بالذكر أن يونج خلال فترته مع مانشستر يونايتد شارك في أكثر من 250 مباراة، وحقق ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي.