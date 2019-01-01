مانشستر يونايتد يعود لمطاردة نجم وسط أتلتيكو مدريد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مانشستر يونايتد لا يزال يسعى للحصول على خدمات لاعب وسط ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول نيجيز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز وسط ملعب فريق أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد ترى في اللاعب هدفًا لدعم فريقهم منذ عدة أشهر بالفعل.

ويسعى أتلتيكو مدريد للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ ٨٠ أو ٩٠ مليون يورو على الأقل من خلف تلك الصفقة التي قد نشهد إتمامها في الصيف المقبل.

ولن يملك مانشستر يونايتد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالجانب المادي عندما يقدم عرضًا رسميًا ويرد عليه أتلتيكو مدريد، حيث من المنتظر رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا في الصيف القادم.

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وكان مانشستر يونايتد قد حاول من قبل الحصول على خدمات اللاعب في الصيف الماضي بحسب ما ذكرت تقارير عديدة لكن أتلتيكو مدريد أبدى تمسكه باللاعب.

ويعد ساؤول أحد القطع الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد حيث شارك في ١٨٠٠ دقيقة هذا الموسم كثاني أكثر لاعب بعد الحارس يان أوبلاك.

جدير بالذكر أن ساؤول يعد من ناشئين نادي ريال مدريد وانضم لشباب أتلتيكو مدريد في ٢٠٠٩ قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في ٢٠١٣ ويلعب لرايو فايكانو في إعارة لعام واحد عاد من بعده أساسيًا في تشكيلة سيميوني.