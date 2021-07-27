يوفنتوس يوجه صدمة لريال مدريد في صفقة كيليني!

الأمر متوقف على توقيع العقود فقط!

وجه أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، صدمة قوية إلى نظيره ريال مدريد، في محاولاته للتعاقد مع المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

المدافع الحاصل على يورو 2020 مع منتخب إيطاليا، سيبلغ من العمر 37 سنة الشهر القادم، ويقضي الفترة الحالية كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس في يونيو الماضي.

شبكة "راي" الإيطالية كشفت مؤخرًا عن اتصال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال باللاعب، من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق بالمجان.

ولكن أنييلي قال في تصريحات صحفية:"تحدثت مع كيليني يوم الاثنين، الأمر كان سخيفًا لتعكير صفو إجازته بعد لعبه لمدة عامين متواصلين".

وأضاف:"الوضع على ما يرام تمامًا وكل ما ينقصنا هو توقيع العقود فقط".

وفي سياق متصل قال ماسيمليانو أليجري المدرب العائد من جديد:"لدي بعض اللاعبين الأكبر سنًا في النادي، مثل كريستيانو رونالدو وكيليني وليوناردو بونوتشي، سيكون عليهم إضافة المزيد من القيم للنادي وأن يكونوا قدوة للاعبين الصغار".

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يذكر أن كيليني انضم إلى يوفنتوس في 2005 قادمًا من فيورنتينا، ولعب 535 مباراة مع الفريق، حيث سجل 36 هدفًا وصنع 24 بكل البطولات.