بعد فاران .. ريال مدريد يتخلى عن نجم جديد

الهجرة مستمرة

تتواصل حالة الهجرة في صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اقتراب رحيل مارتين أوديجارد عن صفوف الفريق الإسباني.

أوديجارد قضى نصف الموسم الماضي مع آرسنال، وظهر بشكل طيب مع الفريق الإنجليزي، ليستعين به كارلو أنشيلوتي بتحضيرات الموسم الجديد.

وعلى ما يبدو أن اللاعب لن يستمر مع ريال، رغم وعد المدرب الجديد للفريق بمنحه الفرصة خلال الموسم القادم.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن اللاعب ليس سعيدًا في ريال مدريد، ولا يشعر بالراحة داخل النادي منذ عودته.

وأوضحت أن صانع الألعاب النرويجي، يفكر في العودة إلى آرسنال من جديد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأشارت الإذاعة إلى أن أنشيلوتي يعتبر أوديجارد، قطعة أساسية من الحاضر والمستقبل، ويحاول تدليل اللاعب قدر الإمكان.

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ومع ذلك تبدو رغبة أوديجارد قوية في تغيير المشهد، كما أن ريال مدريد قد لا يمانع كسب المزيد من المال مقابل بيع اللاعب.

يذكر أن ريال تخلى مؤخرًا عن كل من رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد، بعد رحيل سيرخيو راموس بالمجان إلى باريس سان جيرمان.