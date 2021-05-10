يوفنتوس يواجه خطر الاستبعاد من الدوري الإيطالي

وضعية صعبة للبيانكونيري

أوضح جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن يوفنتوس يواجه خطر الاستبعاد من منافسات السيري آ الموسم المقبل بسبب السوبرليج.

يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة رفضوا التراجع والانسحاب من السوبرليج كما فعلت بقية الأندية التي أطلقت الفكرة، مما يجعلها عرضة لعقوبات محلية وقارية.

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وقال جرافينا مع "راديو راي": "أتمنى أن يتم حل هذا الجدل في أقرب وقت ممكن، أصابنا التعب جميعاً مما يحدث بين تلك الأندية ويويفا".

وأردف: "أتمنى التوسط بين الطرفين لحل الأزمة، خصوصاً بين البيانكونيري ويويفا، الأمر ليس جيداً للكرة الدولية والإيطالية ويوفنتوس".

واستمر رئيس الاتحاد: "قلت من قبل نحن نحترم القوانين ولا يمكن المشاركة في الدوري إذا كنت لا تحترم قواعد الاتحاد المحلي والأوروبي".

وختم: "القواعد واضحة، في الوقت الحالي يوفنتوس بعد جزء من السوبرليج ولا يمكنه المشاركة بالدوري الإيطالي، الأمر محزن للجمهور ولكن القانون يسري على الجميع".

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ودارت أحاديث عن استبعاد ليوفنتوس من المسابقات القارية الموسم المقبل كعقوبة على رفضه الانسحاب مع قطبي الليجا من السوبرليج.