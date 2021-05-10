وعلى رأسهم ريال وبرشلونة .. أزمة رواتب اللاعبين تهدد كبار أوروبا

الوباء تسبب في خسائر فادحة للكبار

أوضحت تقارير نابعة من إيطاليا حجم المعاناة التي تعيشها كبار الأندية الأوروبية في الوقت الراهن بسبب الخسائر الاقتصادية وعدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين المستحقة عن الموسم الجاري.

وتفاوضت معظم الأندية في الموسم الماضي مع لاعبيها من أجل تخفيض الرواتب في ظل توقف النشاط وانخفاض عوائد البث التلفازي وغياب الجماهير عن المدرجات.

"لاجازيتا" استعرضت في عدد اليوم تفاصيل المفاوضات بين الأندية الأوروبية الكبرى ولاعبيها من أجل تخفيض الرواتب لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية.

ما هو موقف لاعبي ريال مدريد وبرشلونة من تخفيض الراتب؟

الصحيفة الإيطالية قالت إن النادي الكتالوني توصل بالفعل في نوفمبر الماضي لاتفاق مع اللاعبين بخصوص رواتبهم وأنه أوقف دفع مبلغ يقارب 191 مليون يورو.

الوضع مشابه في ريال مدريد أيضاً بحسب التقرير، إذ دخل اللاعبون بقيادة القائد سيرخيو راموس في مفاوضات مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، من أجل تخفيض الرواتب بقيمة تقارب 10 بالمائة كما حدث الموسم الماضي، بالإضافة إلى عدم الحصول على مكافآت حال الفوز ببطولات.

كيف تعاملت بقية كبار الأندية مع الأزمة الخاصة بالرواتب؟

التقرير أوضح أن إدارة باريس سان جيرمان فشلت في مفاوضات تخفيض رواتب اللاعبين واتجهت بالمقابل لعدم دفع مكافآت للاعبيها مقابل الانتصارات والبطولات.

إنتر سيدخل في مفاوضات مع لاعبيه من أجل تقليص الرواتب عن الشهور الماضية، وهو نفس ما فعله يوفنتوس وروما في الآونة الأخيرة لتقليص الخسائر.

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