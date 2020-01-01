رسميًا - يوفنتوس يقرر إقالة ماوريتسيو ساري

نادي يوفنتوس يقرر إقالة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بعد موسم واحد فقط له في قيادة الفريق.

قرر نادي يوفنتوس أن يقيل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني له، بعد موسم واحد فقط في القيادة الفنية للفريق.

تأتي هذه الإقالة بعد أقل من 24 ساعة على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليون في دور الـ 16.

وجاءت تلك الإقالة أيضًا بعد ساعات قليلة من الدعم الذي قدمه أندريا أنييلي رئيس النادي للمدير الفني عقب المباراة.

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وكتب النادي في البيان الذي أعلن الإقالة من خلاله: "يوفنتوس يعلن انتهاء فترة عمل ماوريتسيو ساري معه ويريد أن يشكره على كتابة صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بالفوز بلقب الدوري التاسع على التوالي".

وكان أنييلي قد خارج في تصريحات صحفية بعد المواجهة وأكد خلالها أن ساري يستحق التقدير على تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

وقال أنييلي: "ماوريتسيو ساري يستحق الكثير من التقدير على ما فعله في مسيرته التدريبية بعد بدايته في دوريات الهواة، وفوزه أخيرًا بالدوري الإيطالي".

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في الوقت نفسه كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن إقالة فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي، بالرغم من إشادة أنييلي به في نفس التصريحات بالأمس.

وكانت مواجهة الأمس قد انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد، مما تسبب في خروج البيانكونيري الذي كان قد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف في فرنسا.

جدير بالذكر أن ساري كان قد خسر بطولة كأس إيطاليا في المباراة النهائية أيضًا أمام نابولي وحقق الدوري بشق الأنفس وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر الذي خسر الكثير من النقاط في الجولات الأخيرة.