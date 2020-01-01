رئيس يوفنتوس يكشف مصير رونالدو وساري عقب مغادرة دوري أبطال أوروبا

أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس يتحدث عن مصير ماوريتسيو ساري وكريستيانو رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

كشف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس عن مصير المدرب ماوريتسيو ساري ونجم الفريق كريستيانو رونالدو عقب مغادرة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن ساري يستحق الكثير من التقدير على ما قدمه في مسيرته ككل.

وقال أنييلي: "ماوريتسيو ساري يستحق الكثير من التقدير على ما فعله مسيرته التدريبية بعد بدايته في دوريات الهواة، وفوزه أخيرًا بالدوري الإيطالي".

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وأضاف: "لقد كانت ليلة محبطة بالنسبة لنا، والخروج بهذا الشكل يجعلنا نعيد تقييم الكثير من الأمور، لكننا نملك أفضل لاعب في تاريخ البطولة وأثبت ذلك الليلة من جديد".

وأردف عن مستقبل البرتغالي: "أنا مقتنع تمامًا أن رونالدو سيستمر معنا، ما حدث مجرد خدعة قديمة وأنباء سابقة نشرت من جديد لأننا كنا سنواجه فريقًا فرنسيًا، أستطيع التأكيد لكم أن كريستيانو أحد أعمدة الفريق".

وأنهى تصريحاته حول إمكانية ضم لاعبين لمساعدة ساري على تحقيق رؤيته وقال: "مثل ذلك السؤال يجب طرحها على المديرين في الإدارة الرياضية، فهذا ليس بدوري، لقد أثنيت عليهم من قبل وعلى ما حققوه لنا في هذا الموسم الصعب".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد غادر دوري أبطال أوروبا اليوم بعد الفوز على ليون بهدفين لهدف بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث خسر في فرنسا بهدف نظيف.