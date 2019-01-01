يوفنتوس يقترب من جوهرة جنوى الدفاعية

النادي قدم عرضًا مغريًا للمدافع الشاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح يوفنتوس قريبًا جدًا من ضم جوهرة جنوى الدفاعية "كريستيان روميرو"، والذي يُقدم موسمًا ممتازًا مع الفريق الإيطالي.

ويُخطط يوفنتوس لحماية مستقبل الفريق الدفاعي بعد انتهاء مرحلة الثنائي ليونارد بونوتشي وجيورجيو كيليني، خاصة مع رحيل مهدي بن عطية للدحيل القطري.

ولذا سعى النادي بقوة للتوقيع مع روميرو صاحب الـ20 عامًا والذي يُعد أحد أبرز المواهب الدفاعية في الأرجنتين، وهو ما دفعه لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو بجانب حوافز أخرى ليُرضي جنوى الراغب في الحصول على صفقة إجمالية لا تقل عن 35 مليون يورو.

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مراسلنا في تورينو أوضح أن النادي سيضم روميرو صاحب الـ14 مباراة في السيري آ هذا الموسم خلال الصيف القادم لكنه لن يُشارك معه في موسم 2019-2020، بل سيُعيره لجنوى ليُواصل اللعب بانتظام هناك بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء في تورينو.

يوفنتوس يُحاول كذلك التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام لكن مهمته لن تكون سهلة أبدًا، خاصة مع تنافس عدة أندية على ضم المدافع الممتاز وأبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد.

ونجاح النادي في ضم المدافع صاحب الـ19 عامًا سيُقلل من فرص روميرو في اللعب كثيرًا، ولذا يريده يوفنتوس أن يقضي الموسم القادم معارًا.