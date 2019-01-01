دوجلاس كوستا يحجز مكانه في "مستشفى يوفنتوس"

الجناح البرازيلي آخر المنضمين لقائمة مصابي يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انضم دوجلاس كوستا لقائمة مصابي اليوفنتوس، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة بارما الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وغاب عن لقاء بارما الذي انتهى بالتعادل 3-3 الثلاثي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني للإصابة، وأوضحت الصحيفة أن الجناح البرازيلي سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأضافت أن كوستا من المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 7-10 أيام مما يعني عدم لحاقه بمباراتي اليوفنتوس ضد ساسولو وفروزينوني في السيري آ، لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإيطالية أشارت كذلك لخضوع فيديريكو بيرنارديسكي لفحوصات طبية بعدما تلقى ضربة في قفصه الصدري خلال مواجهة بارما، وإن تم التأكد من عدم وجود أي كسور في الأضلاع.