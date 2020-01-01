يوفنتوس يفكر في إغراء مانشستر يونايتد بديبالا لضم بوجبا

صفقة تبادلية محتملة تلوح في الأفق

يظهر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، مرة أخرى، ضمن أهم الأهداف لكبار أوروبا في سوق الانتقالات هذا الصيف.

بوجبا أراد الرحيل عن الشياطين الحمر الموسم الماضي، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس بالحصول على خدماته، ولكنه استمر مع النادي الإنجليزي.

بداية الفرنسي لم تكن موفقة في موسم 2019/2020، وذلك بسبب الإصابات المستمرة التي تعرض لها، قبل أن يستعيد بريقه في النصف الثاني من الموسم.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن يوفنتوس سيعود مرة أخرى لمحاولة ضم الدولي الفرنسي هذا الصيف، بناء على رغبة أندريا بيرلو مدرب الفريق الجديد.

بيرلو سبق أن لعب بجوار بوجبا في يوفنتوس قبل اعتزاله، ويعتبر من أشد المعجبين بقدراته، حيث يسعى للاستعانة به في مشروعه الجديد.

النادي الإيطالي سيحاول إقناع مانشستر بهذه الخطوة، عن طريق عرض مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية.

المحادثات متوقفة حتى الآن، بخصوص تجديد عقد بوجبا مع ناديه الحالي، مما يفتح الباب أمام السيدة العجوز للتدخل.

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وتطمح إدارة النادي في استغلال رغبة يونايتد في ضم ديبالا، حيث حاول التعاقد معه الصيف الماضي، قبل أن يعطل اللاعب بنفسه الصفقة.

ومن المتوقع أن يدرس مانشستر هذه الخطوة جدياً، خاصة بعد فشل التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.