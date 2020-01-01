يوفنتوس يحاول استغلال عقوبة السيتي للتعاقد مع جوارديولا

يوفنتوس عاد إلى التفكير في التعاقد مع بيب

"مصائب قوم عند قوم فوائد" يبدو أن هذه الجملة ستكون هي الأساس في تعامل مختلف الأندية رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تم إيقافه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا من الموسم المقبل لمدة عامين.

السيتي تم إيقافه لمدة عامين عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب مخالفات مالية.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فأن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، يعد هدفاً هاماً لنادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدريب الفريق.

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الصحيفة أكدت أن يوفنتوس كان يريد التعاقد مع بيب بداية الموسم ولكن المدرب أصر على البقاء رفقة مانشستر سيتي، وسيحاول يوفنتوس من جديد التفاهم مع جوراديولا مستغلين الغياب المحتمل للسيتي عن دوري الأبطال بالرغم من إعلان السيتي تقديمه طلب إلى المحكمة الرياضية من أجل إيقاف القرار إلا أن يوفنتوس سيحاول مع بيب.

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وطلبت إدارة مانشستر سيتي من بيب عدم الاستماع إلى أي عروض في الفترة المقبلة بسبب تمسكهم الشديد بالمدرب الإسباني، ورغبتهم في استكمال مشروعهم معه في الفترة المقبلة.

وحسب التقارير فأن أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستلقي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع بيب بعد هذه العقوبة المحتملة.