يوفنتوس يخطط لإدخال ثنائي الفريق في صفقة عودة بوجبا

بالرغم من ابتعادنا عن سوق الانتقالات الصيفية بما يقرب الأربع شهور ونصف، إلا أن الحديث عن مستقبل بعض اللاعبين لا يتوقف إطلاقاً ويعد أبرز هؤلاء اللاعبين

بالرغم من ابتعادنا عن سوق الانتقالات الصيفية بما يقرب الأربعة شهور ونصف، إلا أن الحديث عن مستقبل بعض اللاعبين لا يتوقف إطلاقاً ويعد أبرز هؤلاء اللاعبين هو الفرنسي بول بوجبا.

بوجبا المصاب حالياً في الكاحل يعاني من موسم سيئ رفقة مانشستر يونايتد ولم يشارك سوى في 8 مباريات مع الشياطين الحمر هذا الموسم، يعتبر واحدًا من أكثر اللاعبين الذين ينشط اسمهم في كل سوق انتقالات.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس هو واحد من أكثر المهتمين بالتعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل، وربما يعرض على يونايتد ضم أحد الثنائي أرون رامسي أو أدريان رابيوت واللذان تترواح قسمتهما من 25 إلى 30 مليون يورو.

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وأضافت: "في حال وافق يونايتد على تلك الصفقة فأن خزينة يوفنتوس لن تتكلف سوى 40 أو 45 مليون يورو للتعاقد مع بوجبا.

يوفنتوس سيحاول الاستفادة من الإعفاء الضريبي المفروض على اللاعبين الأجانب الذين يوقعون عقود أكثر من 5 سنوات، لزيادة المكافأة الخاصة بتوقيع بوحبا للنادي.

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وكيل أعمال بوجبا مينو رايولا لم يستبعد في وقت سابق حسب تصريحات لـ"توتو سبورت"، عودة بوجبا إلى يوفنتوس من جديد الصيف المقبل.

وشدد على أن إيطاليا هي الوطن الثاني لبوجبا الذي يحب التواجد في يوفنتوس، ولكن سنرى وندرس كل هذه الأمور في الصيف بعد بطولة يورو 2020، لقد أظهر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اهتماماً أيضاً باللاعب وفي سوق الانتقالات من الممكن أن تحدث كل الاشياء المثيرة.

يذكر أن التقارير في الأيام الأخيرة قد أشارت إلى احتمالية عودة بوجبا إلى صفوف فريقه يوم 8 مارس في ديربي مانشستر في الدوري أمام مان سيتي، بعد أن أبعدته إصابة الكاحل فترة كبيرة.