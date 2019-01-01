النتائج المباشرة
الانتقالات

يوفنتوس يحاول إفساد صفقة انضمام كوامي لنابولي

التعليقات()
Getty Images
نابولي يبدو صاحب الحظوظ الأقوى للتعاقد مع اللاعب حتى الآن

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع كريستيان كوامي مهاجم جنوى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كوامي يقدم مستويات طيبة مع جنوى هذا الموسم، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية داخل الدوري الإيطالي.

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

اختيارات المحررين

نابولي يعتبر الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لكن يوفنتوس يسعى للانقضاض على الصفقة.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت اجتماع فابيو باراتيشي مع إدارة جنوى لمناقشة ضم اللاعب.

وأشارت إلى أن مفاوضات يوفي تبدو غير مفهومة حتى الآن، سواء اهتمام حقيقي أم محاولة تشتيت الأنظار عن صفقة أخرى.

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

وعلى جانب آخر يسعى نابولي لاستكمال سعيه لإتمام التعاقد مع كوامي، براتب سنوي تصل قيمته 1 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 عاماً سجل 3 أهداف وصنع 5 مع جنوى بجميع البطولات هذا الموسم.

الموضوع التالي:
التعمري يوضح الفارق بين منتخب الأردن وأي منتخب في كأس آسيا
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | الأردن تتأهل رسمياً بثنائية في شباك سوريا
الموضوع التالي:
إيمري: لن نشتري أي لاعب في يناير - إعارات فقط
الموضوع التالي:
ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 | الأردن أول المتأهلين لدور الـ16 وسوريا تعاني
الموضوع التالي:
لقطة إنسانية من ملك الأردن مع مشجع في مباراة النشامى وسوريا
إغلاق