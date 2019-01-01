برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

هل اقترب دي يونج من برشلونة؟ وما قيمة الصفقة؟

أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع أياكس الهولندي بشأن التعاقد مع متوسط الميدان، فرانكي دي يونج، على أن ينضم للبلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع دي يونج منذ انتهاء الموسم الماضي ولكن الفريق الهولندي رفض التخلي عن اللاعب.

وذكرت صحيفة"آس" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني أنهى الصفقة مقابل 75 مليون يورو وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال أيام على أن ينضم اللاعب إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنّ رغبة اللاعب هي من حسمت الصفقة في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

#برشلونة بات قريباً من التعاقد مع الهولندي دي يونج لاعب #أياكس مقابل 75 مليون يورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية.🗞️ pic.twitter.com/4XV25PwV3X — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وكان برشلونة قد انسحب من صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مداف أياكس، بسبب المطالب المالية وتعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو.

البلوجرانا على أعتاب ضم أدريان رابيو بالمجان بنهاية الموسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.