يوفنتوس يجبر برشلونة على التعاقد مع مهاجمه الجديد

يبدو أن مساعي يوفنتوس كانت السبب في إتمام الصفقة للصيف المقبل

أثار تعاقد برشلونة مع الشاب فرانشيسكو ترينساو، لاعب سبورتنج براجا، بداية من يوليو 2020 لتدعيم خط هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل، الكثير من الجدل حول أهمية الصفقة في الوقت الجاري خاصة في ظل حاجة برشلونة لمهاجم في هذا المركز.

برشلونة يعاني هجومياً بعد إصابة مهاجمة لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 شهور مقبلة بداعي الإصابة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن برشلونة قرر التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي خوفاً من الانتظار ودخوله في منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي في فصل الصيف.

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ترينساو حصدد لقب هداف بطولة اليورو الأخيرة تحت 19 عاماً، ولكن يظل برشلونة قي مشكلة هجومية في ظل رحيل كارليس بيريز إلى روما معاراً وبقاء ميسي، فاتي، جريزمان، وديمبلي الذي تهدده الإصابات العضلية دائماً.

وتابعت الصحيفة بأن برشلونة الذي دفع مبلغ 31 مليون قرر التعاقد معه الآن وانتظار انضمامه في يوليو بسبب الخوف من وصول سعر اللاعب في الصيف إلى 60 مليون يورو، بسبب وضع يوفنتوس للاعب في قائمة الصفقات الصيفية المطلوبة.

برشلونة مهدد بفقدان نجمه أمام ليفانتي

واختتمت: "لاعب برشلونة أنطوان جريزمان كان قد كشف عن صورة للفريق الذي يدربه في إحدى الألعاب الإلكترونية وكان يدرب أرسنال الإنجليزي وكان يلعب بلاعب برشلومة الجديد كجناح أيمن، يبدو أن جريزمان لديه رؤية جيدة".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر ، بفارق 6 نقاط قبل أن يلعب البارسا اليوم أمام ليفانتي.