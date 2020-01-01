برشلونة مهدد بفقدان نجمه أمام ليفانتي

هل يفقده البرسا؟

لم يُشارك أرتورو فيدال في تدريبات فريقه برشلونة مساء السبت، مما طرح الكثير من الأسئلة حول احتمالية إصابته.

ومن المقرر أن يلتقي البرسا مع ليفانتي مساء الأحد في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مهمة في صراع الحفاظ على لقب الليجا.

وبحسب التقارير الواردة من الصحف الإسبانية، فإن فيدال لم يشترك في التدريبات واكتفى بالوجود في الصالة الرياضية للقيام ببعض التمرينات.

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في الحالات الطبيعية، عندما يذهب الدولي التشيلي للصالة الرياضية عوضًا عن التدريب فإنه يكون مصابًا، وهو ما قد يُنبئ بغيابه عن مباراة الأحد.

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في الوقت نفسه فإن عثمان ديمبيلي يواصل التأهيل وفقًا للبرنامج الموضوع له، على أن تكون عودته للملاعب بصورة كاملة في منتصف أو نهاية هذا الشهر من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن البلوجرانا ستواجه نابولي في ثمن نهائي دوري الأبطال، ومن المعروف أن الهدف الأول لكتيبة كيكي سيتين هو معانقة الأمجاد الأوروبية من جديد بعد الخروج المهين في آخر نسختين.

كما يجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الليجا، وفي حال تعثره بالهزيمة أمام ليفانتي قد يتضاعف الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 6 نقاط أو 4 حال التعادل.