يوفنتوس يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل رابيو

يوفنتوس يغلق ملف مستقبل رابيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، بعد الشائعات الأخيرة التي ربطت اسمه بأندية أخرى.

وجاء العشريني الفرنسي إلى "يوفنتوس آرينا" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد تمرده على ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وحامت الشكوك حول مستقبله في الأسابيع القليلة الماضية، بربط اسمه بأندية إنجليزية، في مقدمتهم آرسنال، كونه لا يشارك بصفة مستمرة مع المدرب ماوريسيو ساري.

لكن التقارير المتداولة منذ صباح اليوم في بلد جنة كرة القدم، تُفيد بأن إدارة البيانكونيري لن تنظر أبدًا لأي عرض سيُقدم لرابيو حتى موعد غلق الميركاتو الشتوي.

ولم يحصل اللاعب على فرصته سوى 12 مرة بالقميص الأبيض والأسود في النصف الأول من هذا الموسم، مع ذلك، أجمعت التقارير الواردة من داخل النادي، على أنه سيكون له دور أكبر فيما تبقى من الموسم.

ورجحت المصادر أن يعول ساري على رابيو بصفة أساسية مع عودة الفريق لاستكمال النصف الثاني، نظرًا لغياب سامي خضيرة وبنتانكور، مع صعوبة بقاء إيمري تشان، المرشح فوق العادة لمغادرة تورينو هذا الشهر.

وإذا صدقت هذه الأنباء، سيحجز رابيو مكانه في وسط الملعب جنبًا إلى جنب مع ميراليم بيانيتش وبليز ماتويدي بداية من مباراة الإثنين المُقبل ضد كالياري في الجولة الـ18 للسيري آ، ليثبت أحقيته في تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية، بدلا من الاستغناء عنه في ظل النقص العددي الحاد الذي يعاني منه اليوفي في مركز الوسط.