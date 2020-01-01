ليس رونالدو.. بن ناصر يختار الخصم الأصعب في مسيرته

النجم الجزائري اختار كذلك التشكيل الأفضل لنجوم العالم

أعرب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي ميلان، عن سعادته الشديدة بالتواجد مع النادي الإيطالي، كما كشف عن أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته.

بن ناصر انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من إمبولي، بعد تألقه اللافت مع فريقه السابق، وفوزه بأمم إفريقيا بصفوف المنتخب الجزائري لعام 2019.

وقال بن ناصر في تصريحات على موقع "إنستجرام":"شعور عظيم ينتابني باللعب مع ميلان، يكفيني رؤية شعار دوري الأبطال على قميص الفريق".

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وأضاف:"لا أطيق الانتظار من أجل التسجيل في سان سيرو، ربما سأذهب للاحتفال مع الجماهير بمدرجات "كورفا سود" لعشقي الشديد لهذا النادي وتاريخه العظيم".

وأما عن أصعب منافس واجهه:"باولو ديبالا بكل تأكيد".

وتابع:"أندريس إنييستا يعتبر مثلي الأعلى وكذلك بيرلو وتشافي، كبرت وأنا ألعب بمركز صانع الألعاب، كما شاركت كظهير أيسر في بعض الأوقات".

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وفي نهاية حديثه كشف الدولي الجزائري عن فريقه المفضل من بين نجوم العالم، بتواجد ديدا كحارس مرمى، أمامه دفاعي رباعي مكون من كافو وأليساندرو نيستا وروبرتو كارلوس وباولو مالديني.

وبخط الوسط وقع اختيار بن ناصر على إنييستا وأندريا بيرلو وتشافي، وفي الهجوم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو.