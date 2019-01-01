الكشف عن كواليس مشادة ساري وباراتيتشي بسبب تشان

استبعاد الألماني من قائمة دوري الأبطال حديث الإعلام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية كواليس المشادة بين مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي بخصوص استبعاد عدداً من اللاعبين من قائمة دوري أبطال أوروبا.

وخرج الدولي الألماني إيمري تشان مساء الأربعاء وعبر عن غضبه علناً بسبب عدم تواجده في قائمة الفريق لدوري الأبطال، ثم عاد وتراجع عن تصريحاته.

ونقلت كوريري" نص الحديث الذي دار بين ساري وباراتيتشي، إذ اتهم المدرب المدير الرياضي بعدم القيام بعمله وتقليص عدد لاعبي الفريق.

وقاال ساري لباراتيتشي بحسب الصحيفة: "هل تملك أي فكرة عن فريقنا؟ يجب أن يخرج ستة لاعبين من قائمة دوري الأبطال، وسوق الانتقالات يفترض أن يساعدنا".

وأضاف: "أتمنى أن تكون تملك حلولاً في مخيلتك لذلك، ولكن إذا كان الميركاتو لن يساعد فسيكون الوضع صعباً ومحرجاً أن تترك نجوماً من العيار الثقيل خارج القائمة".

وأفادت الصحيفة أن مشادة أخرى جمعت الثنائي في الثاني من سبتمبر الجاري بعد إعلان القائمة واضطرار يوفنتوس لعدم وضع تشان وماريو ماندجوكيتش بها.

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وغاب ساري عن حضور لقاءي يوفنتوس أمام بارما ونابولي بأولى الجولات بسبب معاناته من التهاب رئوي.

ويلعب يوفنتوس في دوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو.