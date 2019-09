تشان يتراجع عن غضبه ويتعهد بالقتال مع يوفنتوس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس، حديثه عن الأزمة الأخيرة باستبعاده من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

تشان خرج في تصريحات صحفية، ليتهم إدارة يوفنتوس بالكذب وكذلك ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعدما أكد الألماني، تلقيه وعوداً بالتواجد بقائمة الفريق بالأبطال، بعد رفض العديد من العروض لضمه.

ومن جانبه تراجع اللاعب عن موقفه الغاضب في تغريدة على موقع "تويتر":"سأظل أشعر بالامتنان تجاه يوفنتوس نظراً للدعم الكبير الذي تلقيته من هذا النادي".

Out of respect to and my team mates, whose success has always been my first priority, I won’t say anything more and will continue fighting on the pitch.



Yours,



Emre