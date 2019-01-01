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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

فريق وحيد تصدر السيري آ بفارق 11 نقطة، من هو؟

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هذا الفارق من النقاط لم يحدث سوى مرة واحدة في السيري آ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح يوفنتوس في الفوز على لاتسيو واستغلال تعادل نابولي مع ميلان أمس لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي إلى 11 نقطة.

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وتخطى يوفنتوس اختبار لاتسيو الصعب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد فيما أجبر نابولي على التعادل سلبيًا مع ميلان أمس، ليتسع الفارق بين الفريقين في صدارة السيري آ إلى 11 نقطة بعد الجولة الـ21.

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أوبتا للإحصائيات أفادت أن ذلك الفارق في النقاط بين متصدر السيري آ ووصيفه لم يحدث أبدًا سوى مرة واحدة منذ بدء احتساب الفوز بـ3 نقاط لا نقطتين، ذلك خلال موسم 2006-2007 الذي انتهى بتتويج الإنتر باللقب وحلول روما في المركز الثاني.

يُذكر أن اليوفنتوس كان غائبًا عن السيري آ خلال موسم 2006-2007 نتيجة عقابه بالهبوط للسيري بي صيف 2006 على خلفية قضية الكالتشيوبولي الشهيرة.

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