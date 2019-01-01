هل يغيب بونوتشي عن مواجهة أتليتكو مدريد؟

المدافع المخضرم تعرض لإصابة أمام لاتسيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس مباراة فريقه أمام لاتسيو ضمن الجولة الـ21 للدوري الإيطالي نتيجة الإصابة، ليُشارك جيورجيو كيليني بدلًا منه.

وتعرض اللاعب لسقوط صعب على كاحله بعد التحام مع خواكين كوريا لاعب وسط لاتسيو، ورغم الألم الذي ظهر على المدافع المخضرم إلا أنه واصل اللعب قبل أن يطلب الخروج بعد نصف ساعة تقريبًا ليُغادر الملعب عند الدقيقة 40.

ومن المتوقع أن يخضع بونوتشي للمزيد من الفحوصات الطبية عقب المباراة للوقوف على حالة كاحله الأيمن وإن كان قد تعرض لالتواء أم أن الأمر أكثر خطورة.

أوبتا | أمام لاتسيو، الشوط الأسوأ ليوفنتوس هجوميًا منذ 2004

ويُعد ذلك الخبر من الأخبار السيئة جدًا للمدرب ماسيميليانو أليجري خاصة بعد رحيل المدافع المغربي مهدي بن عطية للدحيل القطري، وغياب أندريا بارزالي للإصابة، إذ قد يضطر للاعتماد كثيرًا على المدافع العائد للفريق مارتن كاسيريس.

وربما لن تكون مهمة يوفنتوس في الدوري الإيطالي مهددة بالخطر نتيجة غياب بونوتشي نتيجة تفوقه بفارق 8 نقاط عن نابولي في الصدارة قبل انتهاء مباراته أمام لاتسيو، لكن الأزمة قد تُولد في حال لم يستطع بونوتشي اللعب أمام أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض يوفنتوس لقاء الذهاب أمام الفريق الإسباني خارج ملعبه في 20 فبراير القادم، ثم يستضيفه في يوفنتوس أرينا يوم 12 مارس المقبل.