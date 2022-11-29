يوفنتوس في أزمة.. أليجري مستمر وسط ملاحقات قضائية فيدرالية

البيانكونيري يمر بأزمة كبيرة لكن أليجري مستمر في قيادة الفريق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي استمرار المدرب ماسيميليانو أليجري في منصبه الفني على الرغم من استقالة إدارة البيانكونيري التي كان يرأسها أندريا أنييلي.

حيث تحدث المدير العام لشركة "EXOR" جون إلكان في تصريحات نقلتها النسخة الإيطالية التابعة لـ "جول"، وقال: "يظل ماسيميليانو أليجري النقطة المرجعية في منطقة يوفنتوس الرياضية، نحن نعتمد عليه وعلى الفريق بأكمله لمواصلة الفوز كما أظهروا أنهم قادرون على القيام به في الأيام القليلة الماضية، والحفاظ على أهدافنا عالية على أرض الملعب".

فيما رد أليجري نفسه على هذه الكلمات الداعمة، وأوضح: "أود أن أشكر إلكان على هذه الكلمات. في هذه السنوات، كنت أعول دائمًا على دعم أندريا أنييلي وستستمر صداقتنا بالطبع. يجب على عالم يوفنتوس الاستمرار في التركيز على الهدف للوصول إلى الأهداف التي نريدها جميعًا".

ويأتي هذا القرار وتلك التصريحات في أعقاب بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي التحقيق في الاتفاقات الخاصة بين لاعبي يوفنتوس والنادي خلال فترة كورونا بحسب ما ورد من النسخة الإيطالية لموقع "جول".

حيث يعتقد أن هناك "بعض العمليات التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير في التسبب في خفض وهمي بحت في الرواتب في وقت يواجه فيه النادي صعوبات اقتصادية واضحة".

فضلاً عن خفض التكاليف في البيانات المالية المغلقة يومي 30 يونيو 2020 و30 يونيو 2021، مع حذف وضع الديون تجاه الأعضاء.