ساري يطالب رونالدو بتسجيل أكثر من 40 هدفًا هذا الموسم

ماوريزيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يطالب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة لمعدلاته الطبيعية في تسجيل الأهداف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد طالب نجمه البرتغالي بالعودة لسجلاته التهديفية السابقة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من النادي الإيطالي بطل الدوري في السنوات السبع الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن ساري تحدث مع رونالدو مؤخرًا بشأن دوره في الفريق، وطالبه بالمزيد من تهديد المرمى وتسجيل الأهداف.

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وانعكس ذلك بحسب ما ذكرت الصحيفة بشكل فوري على أداء اللاعب في مواجهة نابولي الأخيرة التي سجل فيها الهدف الثالث لفريقه.

ولم يسبق لرونالدو أن انخفض معدل تهديفه في الموسم الواحد عن ٤٠ هدفًا سوى في الموسم الماضي الذي كان الأول له في يوفنتوس حيث أحرز ٢٨ هدفًا، وأول مواسمه في ريال مدريد عندما سجل ٣٣ هدفًا.

جدير بالذكر أن رونالدو مرشحًا ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم مع كل من ليونيل ميسي وفيرجل فان دايك.