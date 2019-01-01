يوفنتوس يضغط لاقتناص ثنائي توتنهام بالمجان

النادي الإيطالي يمارس هوايته المفضلة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يكثف نادي يوفنتوس الإيطالي، استعداداته من أجل التعاقد مع الثنائي كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيرلد الصيف القادم.

نجما سبيزر يدخلان في العام الأخير من عقودهما مع النادي الإنجليزي، وسط توقف تام لمحادثات التجديد.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت استعداد يوفنتوس لإغراء الثنائي بعدم التجديد، والانتقال لصفوف الفريق بالمجان.

الأمور ليست سهلة على السيدة العجوز، بوجود ترقب من إنتر، لرغبة المدرب أنطونيو كونتي في اقتناص ألدرفيرلد.

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أيضاً ريال مدريد يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع إريكسن، وسيحاول خطف الصفقة من النادي الإيطالي.

يذكر أن يوفي اشتهر في الفترة الأخيرة باقتناص الصفقات المجانية، وكان أبرزها أندريا بيرلو، أدريان رابيو، بول بوجبا وآرون رامسي.