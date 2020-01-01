ساري: سنقيم حالة رونالدو غدًا، هو قادر على لعب 3 مباريات أسبوعيًا

المدير الفني ليوفنتوس يتحدث قبل مواجهة روما في كأس إيطاليا

لم يحسم ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أمر مشاركة كريستيانو رونالدو في مبارة الغد أمام روما ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا، إذ أكد أنه سيُقيم اللاعب وحالته الصحية والبدنية صباح غدٍ الأربعاء مشددًا في نفس الوقت على قدرة النجم البرتغالي لعب 3 مباريات أسبوعيًا.

يوفنتوس كان قد هزم روما في الدوري الإيطالي قبل 10 أيام تقريبًا في العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل هدف واحد، لكن ساري قلل من تلك النتيجة وتأثيرها على مباراة الغد في الكأس.

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بقوله "روما فريق قوي، نتائجهم خارج ملعبهم أفضل من داخله، بالنظر للأرقام نجد أنهم جمعوا نقاطًا أكثر خارج ملعبهم. هم فريق من مستوى ممتاز والمباراة أمامهم لن تكون سهلة، وإن اعتقدنا أننا سنخوض المباراة دون معاناة فنحن نحلم. هم فريق قوي وعلينا تقديم مباراة قوية لنتخطاهم غدًا".

وأضاف حول مشاركة رونالدو "سنقيم حالة كريستيانو صباح الغد. إن كان في حالة جيدة، فهو قادر على لعب 3 مباريات في الأسبوع. لا أرى وجود مشكلة في الأمر، الأهم أن يشعر هو بقدرته على اللعب".

المدرب الإيطالي أوضح أنه سيواصل الاعتماد على الثنائي فيديريكو بيرنارديسكي وإيمري تشان رغم ارتباطهما بالرحيل عن يوفنتوس قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، مؤكدًا أنه لم يستلم أي قرار مخالف لذلك التوجه من إدارة النادي.

كما أوضح أن مشاركة دوجلاس كوستا في المثلث الهجومي ممكنة، وإن أعرب عن خشيته من تأثير ذلك على اتزان أداء الفريق الدفاعي والهجومي، مضيفًا "أعتقد أن كوستا قد يلعب، الأهم أن نحافظ على اتزاننا بتواجد كل هذا الكم من اللاعبين الهجوميين".

وأضاف حول حالة ظهيريه "خوان كوادرادو عانى من الحمى وقد أبقيناه في صالة الألعاب الرياضية. أليكس ساندرو لا يُعاني من شيء خطير، سنُقيم حالته غدًا مع اعتقادي أنه قادر على اللعب".