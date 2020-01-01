ديبالا: جاتوزو مجنون بشكل إيجابي

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قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس إن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو مجنون ولكن بشكل إيجابي، كما أنه استفاد كثيرًا من تواجده معه.

وكان ديبالا قد تدرب مع جاتوزو في بداية مسيرته كلاعب وبداية مسيرة الأخيرة كمدرب، وذلك في مطلع موسم 2014 مع نادي باليرمو.

وحول الفترة التي قضاها مع جاتوزو قال ديبالا إنه تعلم منها الكثير من الأشياء التي أضافت له فيما بعد وساعدته في رحلته، وذلك على الرغم من قصر هذه المرحلة.

وقال: "جاتوزو مجنون، ولكن جنونه إيجابي ومن النوع المفيد، لقد كان يتعامل معنا بشدة على أرض التدريب وكان يتميز بالقسوة في المهام التي يطلبها"

وأضاف: "فيما بعد عرفت أهمية هذه الأشياء التي علمتني كثيرًا وأضافت لي في بداية مسيرتي الاحترافية وجهزتني لما أقبلت عليه بعدها"

وتابع: "أسلوب جاتوزو حاد للغاية ولكنني عرفت أهميته لاحقًا، من الممكن أن تشعر بالإجهاد والتعب بدنيًا، ولكنك ستعرف قيمة ذلك بمرور الوقت"

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يذكر أن تجربة جاتوزو مع باليرمو لم تستمر طويلًا، حيث أٌقيل بعد 6 مباريات فقط من موسم 2013 – 2014، الموسم الذي شهد بداية تألق ديبالا ولفته للأنظار.