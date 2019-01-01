يوفنتوس يستهدف موهبة مانشستر يونايتد

اللاعب عقده شارف على الانتهاء

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن يوفنتوس مهتم بضم موهبة مانشستر يونايتد تاهيث تشونج في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وظهر تشونج الموسم الماضي مع يونايتد في مباراة ساوثامبتون، وبدأ هذا الموسم في الحصول على فرص أكثر للمشاركة أساسياً مع الفريق.

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وقالت "ميرور" إن يوفنتوس يريد ضم الشاب مجاناً في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع يونايتد لتجديده.

تشونج كان قد انضم لصفوف يونايتد في 2016 قادماً من فينورد الهولندي، ويبلغ من العمر حالياً 19 عاماً.

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ويلعب يونايتد مساء السبت أمام بورنموث ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.