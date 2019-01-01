سولشاير: عودة مارسيال تساعد راشفورد على التألق

هل يواصل يونايتد صحوته؟

أشاد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بالمستوى الذي يقدمه الفريق مؤخراً، وأكد على أهمية عودة الفرنسي أنتوني مارسيال لمساعدة ماركوس راشفورد في الهجوم.

وحقق يونايتد ثلاثة انتصارات متتالية على نورويتش، بارتيزان بلجراد، ثم تشيلسي الأربعاء في كأس كاراباو، وقبلها تعادل مع ليفربول.

روما يقدم العرض الأول لشراء سمولينج من مانشستر يونايتد

وبدأ سولشاير مؤتمر لقاء بورنموث قائلاً: "الحديث لا يزال مبكراً عن المصابين، خضعوا للعلاج ونتمنى تواجدهم غداً، توانزيبي وماتيتش ليسا جاهزين، لا نريد التعجل، وغالباً سيعودا بعد التوقف الدولي".

وأضاف: "هذه هي الكرة، تفوز مباراة الحظ يساعدك، راشفورد حسم لقاء الأربعاء، وأمام بارتيزان دافعنا جيداً، ونورويتش كان لقاءاً جيداً، الثقة تزداد، واللاعبون يعودون من الإصابات، النجاح ليس بعيداً من الفشل في عالم الكرة".

وواصل النرويجي: "التوقف الدولي كان في وقته بالنسبة لنا، استعدينا للقاء ليفربول وحققنا نتيجة ساعدتنا لجمع الطاقة، تغيير الرسم التكتيكي ساعد، كل مباراة فرصة، نقاط صغيرة تحدد مسار المباريات، قرار من حكم أو تمريرة خاطئة، ولكن الثقة في ارتفاع الآن".

وعن الخصم بورنموث: "مباراة صعبة منتظرة ويملكون مهاجمون أصحاب سرعات ينطلقون خلف الدفاعات، من الغريب صيامهم التهديفي، يجب أن نسجل أولاً لأنهم فريق خطر في الكرات الثابتة".

زيارة مدير مانشستر يونايتد تفتح الباب أمام عرض سعودي جديد

وحول تألق ماركوس راشفورد: "تألقه زاد مع عودة مارسيال، اللعب في الجناح يساعده أكثر من التواجد كرأس حربة، لا يزال صغيراً وبحاجة للتعلم اللعب في أكثر من مركز، سواء كمهاجم ثاني أو جناح، ويعجبني تسديده لركلة الجزاء أمام تشيلسي".

وأردف: "ماكتوميناي أيضاً رائعاً، وثنائيته مع فريد مميزة، هو قائد ومن أبناء النادي، ورأينا كيف أصبح مهاجماً بهدفه في نورويتش، ولكن سيكون لاعب خط وسط مميز، من الصعب الحكم على الموسم بعد 10 لقاءات فقط، مرينا بفترات بها إصابات، ولكن نطور الشخصية".

ويحل يونايتد ضيفاً على بورنموث مساء السبت ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.