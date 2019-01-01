تشيزني: أنا الحارس الأفضل في العالم والتاريخ

بعد انتزاعه مركز الحارس الأساسي ليوفنتوس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس الإيطالي، أنه أفضل حارس في العالم بل بالتاريخ، بسبب زميله المخضرم جيانلويجي بوفون.

تشيزني انضم ليوفنتوس كحارس بديل لبوفون، قبل أن يرحل الأخير لباريس سان جيرمان، ويصبح البولندي هو الخيار الأول للبيانكونيري.

ومع عودة صاحب الـ41 عاماً ليوفنتوس مرة أخرى، يرى تشيزني أنه انتزع مكانته كأفضل حارس في التاريخ.

وقال البولندي مازحاً:"لعبت كأساسي مع روما على حساب أليسون الذي يلعب في ليفربول ويعتبره الكثيرون الأفضل بالعالم".

وأضاف:"الآن في يوفنتوس ألعب بصفة أساسية أيضاً، وبوفون الذي أعتبره أفضل حارس في التاريخ هو الخيار الثاني، مما يجعلني أنتزع مكانته لأصبح الأفضل في تاريخ اللعبة".

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وتابع:"دعونا نتحدث بجدية، أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد عودة بوفون، وأتمنى الاستفادة من خبرته لعام إضافي".

يذكر أن تشيزني بدأ 28 مباراة من أصل 38 ليوفنتوس الموسم الماضي، ليساعد الفريق على انتزاع لقب الدوري الإيطالي.