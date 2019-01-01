مانشستر سيتي يعلن عن خضوع لابورت لجراحة ناجحة في الركبة

نادي مانشستر سيتي يعلن عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت للاعبه إيمريك لابورت في الركبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن خضوع لاعبه الفرنسي إيمريك لابورت لعملية جراحية في الركبة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأكد من خلاله أن الجراحة قد نجحت وأن اللاعب سيخضع لفترة علاج مكثفة.

وكتب النادي في بيانه: "إيمريك لابورت خضع لعملية جراحية في الركبة بعد الضرر الذي تعرض له أمام برايتون".

المزيد من الفرق

فيديو | أوجويرو يُحيي خصمه على مهارته!

وأضاف: "العملية كانت ناجحة وأقيمت في مدينة برشلونة، وسنقدم لكم المزيد من المعلومات عن فترة التأهيل خلال الأيام القادمة".

واختتم النادي البيان متمنيًا للاعبه الشفاء العاجل: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لإيمريك الشفاء الكامل والعاجل".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد غادر مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي أمام برايتون محولًا بعدما فشل في السير على قدمه.