يوفنتوس يتراجع عن صفقته التبادلية مع باريس

دانيلو هو السبب الرئيسي لتعطيل الصفقة

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، صرف النظر عن الصفقة التبادلية بانتقال لاعبه ماتيا دي تشيليو لباريس سان جيرمان، مقابل قدوم الفرنسي لايفين كورزاوا هذا الشهر.

كورزاوا ينتهي عقده مع باريس الصيف القادم، بوجود عدم نية بين الطرفين للتوقيع على عقد جديد للإبقاء عليه بفترة أطول داخل النادي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت ترحيب باريس بانضمام ظهيره الأيسر ليوفنتوس، مع تعويضه بلاعب بنفس المركز وهو دي تشيليو وسط ترحيب من ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز.

الموقف تغير تماماً الآن، بعد تراجع ساري عن هذه الفكرة، ورغبته في التمسك بدي تشيليو رغم توصل اللاعب على الشروط الشخصية لانتقاله للنادي الفرنسي.

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ويأتي هذا التراجع بسبب عدم ثقة مدرب يوفنتوس في دانيلو ظهير الفريق، ليستقر على استمرار دي تشيليو حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن يبقى الحال كما هو عليه مع كورزاوا، مع إمكانية انتقاله لنادي آخر بالمجان الصيف المقبل، وسط أنباء حول رغبة أرسنال بالاستفادة من نهاية عقده مع باريس وضمه بدون مقابل.