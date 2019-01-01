يوفنتوس يعود لمفاوضات ضم راكيتيتش

هل نرى راكيتيش بقميص يوفنتوس في يناير؟

عاد نادي يوفنتوس الإيطالي للتخطيط للتعاقد مع إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، بعد اقتراب إنتر أو ميلان من الحصول على خدماته.

راكيتيتش لم يعد الخيار الأساسي للمدرب إيرنستو فالفيردي ولا يشارك بشكل مستمر مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إدارة يوفنتوس عادت للتفكير في التعاقد مع متوسط ميدان النادي الكتالوني بعد محاولاته السابقة في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رحيل الكرواتي في يناير بات شبه حتميًا إلا أنّ اللاعب لا يود التعجل في اتخاذ القرار وخاصة وأنّ لديه شهرين قبل فتح سوق الانتقالات مرة أخرى.

ويرغب أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب ولكن برشلونة لن تسمح له بالرحيل إلى فريق منافس.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان كان قريبًا من التعاقد مع صاحب الـ 31 عامًا في صيف 2018 ولكن اللاعب فضّل الاستمرار في برشلونة.