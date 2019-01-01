ميلان يفكر في ضم نجم وسط ملعب برشلونة

ميلان الإيطالي يريد لاعب بالكثير من الخبرة في وسط الملعب ويوجه أنظاره نحو وبرشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب قد دخل في تفكير إدارة ميلان للمرحلة المقبلة في ظل رغبتهم في دعم وسط ملعب الفريق.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة تبحث في الأساس عن الجودة والخبرة وكلاهما متوفر في النجم الكرواتي الذي تشير كل الدلائل على قرب رحيله عن برشلونة.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن راكيتيتش يعد ضمن اهتمامات نادي إنتر أيضًا لكن بالأمس ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن اهتمام كونتي تحول لأرتورو فيدال زميله في الفريق.

وارتبط اسم راكيتيتش أيضًا بالانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولا يزال تُنشر عنه وعن الفريق العاصمي تقارير حتى الآن.

جدير بالذكر أن عقد راكتيتش الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يبدو أنه سيقوم بالتجديد في ظل قلة الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق هذا الموسم بوجود أرتور ودي يونج وبوسكيتس.