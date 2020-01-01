زميل رونالدو يضعه ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم

الأمر لا يتوقف عند مستواه داخل الملعب فقط

إشادة كبيرة تلقاها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وهذه المرة عن عمله الجاد وجهده الاستثنائي كرياضي داخل وخارج الملعب.

آرون رامسي انضم ليوفنتوس قادماً من آرسنال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ومستوى زميله رونالدو يعتبر من أهم الأشياء التي لفتت نظره داخل النادي الإيطالي.

وقال الدولي الويلزي في تصريحات عبر موقع "إنستجرام":"رونالدو رياضي استثنائي، هو أول من يذهب لصالة الألعاب الرياضية والقيام بتمارين مكثفة قبل دخول الملعب".

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وأضاف:"هو يعشق الفوز ويحاول مساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف في كل مباراة، يركز على جميع التفاصيل الصغيرة، والتدرب على الكرات الثابتة بشكل منفرد".

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وتابع:"أنا لست بحاجة للإشادة برونالدو، حماسه الشديد تجاه مواصلة النجاح أمر لا يصدق، وبكل تأكيد هو الآن واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس، قبل توقف الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.