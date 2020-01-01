مدير المنتخب الإماراتي: تيجالي وليما وكايو إضافة للأبيض

المسؤول أعلن موعد تجمع اللاعبين استعدادًا للجولة الجديدة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم

تقرر أن يتجمع لاعبو منتخب الإمارات يوم 16 مارس القادم استعدادًا لمواجهة ماليزيا وأندونيسيا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، كما أوضح ياسر سالم مدير المنتخب في تصريحاته لصحيفة البيان الإماراتية.

وسيخوض الأبيض مباراتين مهمتين وحاسمتين في مشواره ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ،إذ سيلعب ضد ماليزيا في استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 26 مارس ومن ثم سيحل ضيفًا على أندونيسيا في الـ31 من نفس الشهر.

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وتواجد ياسر سالم في أندونيسيا مؤخرًا، حيث أتم كافة الترتيبات الخاصة بالمبارة وتفقد ملعب اللقاء في مدينة بالي السياحية، والتي نُقلت لها المباراة من العاصمة جاكرتا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لعب اللقاء خلف أبواب مغلقة، وسيسافر الأبيض إلى بالي صباح يوم 27 مارس القادم.

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في التصفيات، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.

سالم تحدث عن حظوظ الأبيض قائلًا " أنا متفائل بأن الأبيض قادر على تحقيق طموحات جماهيره خلال منافسات الدور الثاني للتصفيات، خاصة وأن معظم المباريات ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا، بجانب وجود رغبة قوية من الجميع في اجتياز تلك التصفيات".

وأوضح سالم أنه لم يُحسم بعد أمر خوض لقاء ودي قبل مباراة ماليزيا، مضيفًا حول حصول الثلاثي سيباستيان تيجالي وفابيو ليما وكايو كانيدا على الجنسية الإماراتية وإمكانية تمثيلهم المنتخب "لا شك أن هذا الثلاثي يعتبر إضافة للأبيض في حال تم اختيارهم من قبل المدرب، وخيارات إضافية للجهاز الفني كونهم يملكون خبرة كبيرة وعلاقتهم جيدة بمعظم اللاعبين، وسنعمل على توفير الأجواء المناسبة التي تساهم في أكبر عطاء للاعبين خلال المباريات المقبلة".

وأخيرًا أوضح سالم أن المنتخب بحاجة لتكاتف الجميع خلفه ودعمه بالشكل المطلوب لاجتياز المباريات الصعبة القادمة في التصفيات وتحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للمرحلة القادمة ومن ثم لكأس العالم 2022 في قطر.