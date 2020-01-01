مدرب العين: لم نستحق الخسارة أمام النصر، كرة القدم ليست عادلة

مدرب العين يتحدث عن المباراة الأخيرة في دوري أبطال آسيا

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أنهم لا يستحقون الخسارة أمام النصر السعودي في ثاني مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، واصفًا كرة القدم بأنها تفتقد للعدل.

العين عزز النتائج الضعيفة لأندية دوري الخليج العربي الإماراتي في دوري أبطال آسيا وجعل موقفه في المجموعة الرابعة صعبًا، إذ يتذيل الترتيب دون أي نقاط بعد جولتين.

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المدرب البرتغالي أكد أن العين واجه فريقًا قويًا جدًا خلال اللقاء، مضيفًأ للموقع الرسمي لناديه "بدايتنا كانت مثالية وسعينا خلالها إلى مفاجئة المنافس واتفقت مع لاعبي الفريق على تقديم مردود رائع، وأحرزنا هدفاً قبل أن يلغي الحكم الهدف الثاني، وصنعنا جملة من الفرص أمام مرمى المنافس، غير أننا لم نترجمها إلى أهداف ولم نسمح للاعبين المميزين في صفوف الفريق الضيف التحكم بالكرة، من خلال إغلاق المساحات أمامهم".

أضاف "كنت على يقين بأن التقدم بهدف ليس كافيًا للفوز بنتيجة المباراة لأنني على علم بأن النصر سيعمل على العودة واستقبلنا هدفين، لعبة كرة القدم لا علاقة لها باللعب العادل وفي النهاية النصر فاز بنتيجة المباراة".

المدرب السابق للتعاون السعودي انتقد حكم المباراة مؤكدًا أن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للعين من وجهة نظره ترك أثره الهائل على اللقاء ونتيجته، قبل أن يتحدث عن حظوظ فريقه في المنافسة قائلًا "كل شيء وارد وحسابيًأ المتصدر لديه أربع نقاط والعين في المركز الأخير دون رصيد، وأطلقت في المؤتمر التقديمي على هذه المجموعة لقب مجموعة الموت، بإمكانك أن تفوز داخل أو خارج ملعبك والمباراة القادمة سنرى ما يمكن أن نقدمه، ويمكننا تحقيق نتائج إيجابية خلال المراحل المقبلة خارج وداخل أرضنا".

وحول الرسالة التي وجهها للاعبيه عقب اللقاء، قال " هل أنتم راضون عن أداء الفريق اليوم، إذ قدم العين كل شيء على الأرض ولم يخرج بالنتيجة الإيجابية، خصوصًا ونحن نلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا، المؤكد أننا سنشعر بخيبة الأمل، غير أن الجماهير التي ظلت على المدرجات وبدأت تحيي اللاعبين بالتصفيق، حرصنا على الذهاب إليهم ونحن فخورون بهم، ففي اللحظات السيئة دائمًا ننتظر دعم ومساندة جماهيرنا وكنا نستحق أفضل من النتيجة التي انتهت عليها المباراة".

وحول غياب بندر الأحبابي عن اللقاء وإن كان بسبب الإصابة، قال إيمانويل "سؤال جيد، في الوضع الراهن يتوجب علينا تحليل أداء جميع اللاعبين وطبيعة المباريات التي سيخوضها الفريق وتلك هي الإجابة البسيطة، فخلال شهر فبراير مقررة علينا سبع مباريات حيث خضنا الليلة تحديًا قويًا أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بالمسابقة ويوم السبت لدينا مواجهة مهمة والمتابع يجد بندر من اللاعبين الذين لعبوا أكثر دقائق في الفريق".

"كمدرب يتوجب علي اتخاذ القرار المناسب وتوظيف اللاعبين بالصورة المطلوبة وفي مواجهة اليوم التزم اللاعبون بالتوجيهات الفنية، وذكرت لهم بالحرف "أنكم هنا للعب كرة قدم حقيقية والجميع سيحصلون على الفرصة وعليهم تقديم المردود الإيجابي على الأرض والأفضل هو الذي سيلعب"، وبندر في حاجة للراحة، وكذلك هناك شيوتاني وسالم عبدالله الذين لعبوا دقائق أكثر من غيرهم ولأننا العين هدفنا في جميع المسابقات المنافسة على الألقاب وبصفتي المدرب على اتخاذ القرار المناسب كما ذكرت لكم".

يُشار لأن بندر الأحبابي هو أفضل صانع أهداف في دوري الخليج العربي برصيد 8 تمريرات حاسمة.