يوسف بلايلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

هل تعرض اللاعب الجزائري للإصابة بفيروس كورونا؟

كشف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق الأهلي السعودي، حقيقة ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول إصابة يوسف بلايلي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في بلاده خلال الوقت الحالي.

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بلايلي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها حقيقة ما تردد، حيث قال: " بعد كثرة الإشاعات وبعد الأخبار المتداولة من بعض القنوات حول إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع: "أنا انفي إصابتي بهذا الفيروس وأنا بصحة جيدة الحمد لله".

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ويتواجد يوسف بلايلي حاليًا في بلاده الجزائر، حيث لم يستطع العودة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب حظر الطيران في بلاده، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولعب يوسف بلايلي مع الأهلي في 18 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، سجل فيهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين لزملائه بالفريق.