يوسف بلايلي يحسم موقفه النهائي مع الأهلي

بلايلي كان قد غادر إلى بلاده مباشرة، منتصف الشهر الماضي، بعد تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية والآسيوية

حسم اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن بلايلي أبلغ المقربين منه، برغبته مواصلة المشوار مع الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقالت الصحيفة أن بلايلي يرغب في إكمال عقده الاحترافي المتبقي منه موسمان، وذلك عكس التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بلايلي يرفض فكرة الانتقال لأي نادٍ آخر، بعد أن دارت العديد من الأحاديث، الأيام الماضية، حوله، وألمحت لقرب خروج اللاعب من ناديه خلال الفترة المقبلة.

ولم يظهر اللاعب الجزائري بالمستوى الفني المتوقع مع الأهلي حتى الآن، مما جعل التقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق، ودخوله في أزمة مع المدير الفني والإدارة.

وتحدثت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن رغبة عدد من الأندية، التي تنشط في أحد الدوريات الخليجية، بأنها تبحث عن خدمات اللاعب يوسف بلايلي، وأنها تواصلت مع وكيل أعماله، مبدين رغبة كبيرة في الاستفادة من خدماته.

يُذكر أن بلايلي كان قد غادر إلى بلاده مباشرة، منتصف الشهر الماضي، بعد تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية والآسيوية.