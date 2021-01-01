يورو 2020 في 12 مدينة كما هي وموقف الجماهير يحسم في إبريل

ماذا قال رئيس اليويفا بخصوص اليورو؟

التقى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم بممثلين عن 12 اتحادًا مضيفًا ومنظمًا لكأس الأمم الأوروبية، في اجتماع روتيني لمناقشة الأمور التشغيلية المتعلقة بالبطولة، والتي ستقام في الصيف المقبل.

كرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التزامه بعقد كأس الأمم الأوروبية عبر 12 مدينة وفقًا للجدول الزمني الذي تم نشره بالفعل على الرغم من صعوبة ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز وحول العالم.

تدرك جميع الأطراف الحاجة إلى المرونة بشأن القرارات التي يجب اتخاذها بشأن الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تم تأجيلها من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل بسبب الوباء الذي أثر على خارطة كرة القدم بشكل عام.

من أجل مواجهة التحديات والظروف المختلفة التي تجد المدن نفسها فيها، ونتيجة لذلك والطبيعة المتغيرة بسرعة فيما يخص الوضع حول الوباء، تم نقل الموعد النهائي لتقديم الخطط لاستيعاب المشجعين داخل الملاعب إلى أوائل أبريل.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بعقد كأس أمم أوروبا 2020 في 12 مدينة كان مقررًا لها في الأصل قبل أن يتم تأجيلها"

وأضاف: "كأس الأمم الأوروبية هي المنافسة الرئيسية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في أوروبا وهي مصدر حيوي لتمويل القاعدة الشعبية وتطوير كرة القدم على نطاق أوسع"

وتابع: "أنا متفائل بأن الأمور من المرجح أن تكون مختلفة للغاية فيما يتعلق بالفيروس مع اقترابنا من البطولة ومن المهم أن نمنح المدن المضيفة والحكومات أكبر وقت ممكن لصياغة صورة دقيقة لما سيكون ممكنًا في يونيو ويوليو.

وأكد: "المشجعون هم جزء كبير من اللعبة ومما يجعل كرة القدم مختلفة وهذا ينطبق على اليورو بقدر ما ينطبق على أي مباراة، يجب أن نتيح لأنفسنا أقصى مساحة للسماح لهم بالعودة إلى الملاعب".

جدول مواعيد يورو 2020 بعد التأجيل بسبب كورونا، المدن والملاعب والنظام

يذكر أن منافسات كأس الأمم الأوروبية كان من المفترض أن تقام في صيف العام الماضي بنظام جديد يجعلها تلعب في 12 مدينة أوروبية وهو تحدي كبير في ظل تفشي كورونا.