يورنتي يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد والانضمام لأتلتيكو

تعرف على تصريحات يورنتي في مؤتمر تقديمه لاعبًا لأتلتيكو مدريد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف ماركوس يورنتي، لاعب أتلتيكو مدريد، عن سبب الانضمام إلى صفوف الروخي بلانكوس مشيدًا بعقلية المدرب دييجو سيميوني.

يورنتي انضم إلى صفوف أتلتيكو قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وقال صاحب الـ 24 عامًا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنا سعيد للغاية للتواجد في أتلتيكو مدريد وأتطلع للعمل مع المجموعة والمدرب دييجو سيميوني".

وتابع: "والدي دعمني كثيرًا وكان له دور كبير في انضمامي للروخي بلانكوس، لقد أخبرني عدة نصائح لا أود كشفها ولكنني وافقت على الفور بسبب طموح مشروع الفريق وإيمانهم بي".

لاعب ريال مدريد السابق أشاد بالتشولو مؤكدًا أنّه يمتلك شخصية ترفض الخسارة وتؤمن بالفوز دائمًا وهو ما أغراه للانضمام لأتلتيكو.

وأردف: "لا أود الحديث عن فترتي في ريال مدريد، لقد جئت هنا الآن وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لأجل الفريق وحجز مقعد أساسي وتأكيد أهميتي للنادي".

واختتم: "لقد درست القرار بصورة جيدة مع عائلتي والجميع كان مؤيدًا لفكرة اللعب مع أتلتيكو مدريد وفخور بارتداء قميصهم".

جدير بالذكر أنّ يورنتي سوف ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد يوم 4 يوليو المقبل استعدادًا للموسم الجديد.