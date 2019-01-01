رسمياً - أتلتيكو يضم ماركوس يورنتي من ريال مدريد

الصفقة كلفت النادي الإسباني 40 مليون يورو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع ماركوس يورنتي لاعب وسط غريمه التقليدي ريال مدريد.

يورنتي عانى الفترة الماضية من الجلوس المستمر على دكة بدلاء ريال، ليقررر البحث عن تجربة جديدة.

كوبا أمريكا | ما هي حظوظ قطر والأرجنتين للتواجد في ربع النهائي؟

المدرب دييجو سيميوني قرر الاعتماد على اللاعب في صفوف أتلتيكو، في خطوة مفاجئة بالسوق استعداداً للموسم القادم.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

👉 https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) June 20, 2019

ومن جانبه قال الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أن الاتفاق تم مع ريال، في انتظار توقيع الكشف الطبي على اللاعب.

اجتماع بين ميلان وريال مدريد لمناقشة الميركاتو

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال يورنتي إلى أتلتيكو وصلت لـ40 مليون يورو.

يذكر أن الإسباني صاحب الـ24 عاماً، ظهر في 16 مباراة فقط مع ريال الموسم الماضي وسجل هدفين.