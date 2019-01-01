كلوب: صلاح كان رائعًا وهكذا نريده أن يكون دائمًا

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بأداء النجم المصري محمد صلاح في مواجهة بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز ضد بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه مهتم بالأداء الطيب الذي قدمه صلاح أكثر من رقمه الخاص بكونه الوحيد الذي سجل 20 هدفًا لليفربول في موسمين متتاليين بعد سواريز.

بعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد

وقال كلوب: "رقم محمد صلاح الذي حققه اليوم جيد لكن الأداء كان أروع، لقد لعب مباراة رائعة للغاية وقدم مستويات جيدة مع الفريق".

وأضاف: "ما قدمه اليوم هو بالتحديد كرة القدم التي يستطيع أن يلعبها والتي نريد منه أن يقدمها لنا، لقد كان مشاركًا في العديد من الأشياء ليس فقط في التسجيل".

الأفضل بلا منازع وليفربول لا يستحقه - ردود أفعال صاخبة على هدف صلاح في بورنموث

وأكمل: "لقد شارك في بناء الهجمات ونجح بعض الأحيان في التراجع للخلف للدفاع وفي وسط الملعب وعلى الأطراف، هكذا بالحديد عليه أن يلعب".

واختتم تصريحاته: "في الهدف الذي سجله لا أعتقد أنكم ستجدون العديدون مثل بوبي فيرمينو سيلعبون الكرة بتلك الطريقة، أغلب اللاعبون سيسددون الكرة ويتصدى لها الحارس أو الدفاع".