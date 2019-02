بعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد

عزز البديل الويلزي جاريث بيل، من تقدم ريال مدريد، على حساب أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويتقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأصبح هدف بيل، هو الرقم 100 في مسيرته مع ريال مدريد، منذ انضمامه لريال مدريد في 2014، فبعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد في المسابقات.

