يواخيم لوف يغيب عن قيادة ألمانيا في تصفيات اليورو بسبب تواجده في المستشفى

ماركوس سورج يقود ألمانيا في مباراتي إستونيا وبيلاروسيا بدلًا من يواخيم لوف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيغيب المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن قيادة فؤيقه في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب تواجده في المستشفى.

وتعرض لوف لعدة إصابات إثر تعرضه لحادث بسيط، نقل على إثره إلى المستشفى من أجل بقائه تحت الملاحظة لفترة ومن ثم مغادرته.

وسيكون مساعده ماركوس سورج حاضرًا كمدرب للمنتخب بدلًا منه حتى يغادر المستشفى ويصبح قادرًا على قيادة المنتخب في التدريبات والمباريات.

وسيغيب لوف عن مباريات بيلاروسيا في الثامن من يونيو، وفي ماينز ضد أستونيا في الحادي عشر من الشهر ذاته في تصفيات كأس أمم أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

ونقل الاتحاد الألماني لكرة القدم بيان يواخيم لوف الذي قال: "أشعر أنني بصحة جيدة، أحتاج فقط إلى بعض الوقت من أجل أن أصبح قادرة على مزاولة عملي بشكل طبيعي"

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يذكر أن منتخب ألمانيا يعيش حالة جيدة في تصفيات كأس أمم أوروبا حتى الآن، وذلك على عكس نتائجه المتذبذبة في دوري الأمم الأوروبية.