انتهت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025، والتي شهدت العديد من المواجهات القوية، خصوصًا مواجهتي برشلونة وريال مدريد.
وسيعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد المباريات بالتحديد في الساعات القليلة القادمة، لكن المباريات ستقام أيام 14 و15 و16 يناير.
جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار
من يواجه برشلونة وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟
وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لفريق ريال بيتيس، بينما سيكون خصم ريال مدريد هو فريق سيلتا فيجو، وهما مواجهتان قويتان للغاية.
لكن الشيء الإيجابي بالنسبة للعملاقين الإسبانيين، أن المواجهتين ستقامان داخل الديار بالنسبة لكل منهما، في ظل إقامة دور الـ 16 من مباراة واحدة.
أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني إلى الآن، فسيتعين عليه السفر أولًا إلى أليكانتي لملاقاة إلتشي.
بشكل عام أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا عن المواجهات التالية:-
نتائج ومباريات قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|بونتيفيدرا - خيتافي
|14-15-16 يناير 2025
|باسارون
|أورينسي - فالنسيا
|14-15-16 يناير 2025
|أو كوتو
|ألميريا - ليجانيس
|14-15-16 يناير 2025
|ألعاب البحر المتوسط
|إلتشي - أتلتيكو مدريد
|14-15-16 يناير 2025
|مانويل مارتينيز فاليرو
|ريال مدريد - سيلتا فيجو
|14-15-16 يناير 2025
|سانتياجو برنابيو
|برشلونة - ريال بيتيس
|14-15-16 يناير 2025
|مونتجويك
|ريال سوسييداد - رايو فاييكانو
|14-15-16 يناير 2025
|أنويتا
|أتلتيك بيلباو - أوساسونا
|14-15-16 يناير 2025
|سان ماميس